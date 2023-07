Viperele pot fi un pericol pentru turiștii care merg la munte. Ce trebuie să facem dacă suntem mușcați de un șarpe veninos

14:50

Politicianul și omul de afaceri Veaceslavc Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Federația Rusă. Judecătoria de la Moscova l-a recunoscut vinovat în dosarul „Spălătoria rusească" sau „Laundromat". Platon este acuzat de scoaterea ilegală din Rusia a 126 de miliarde de ruble.