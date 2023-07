Curs valutar 30 iulie 2023: Un euro valorează 19 de lei și 78 bani, iar dolarul costă 17 lei și 76 de bani

14:20

Contrar mărimii pe care o are, Kefir, pisica urișă, are mii de prieteni, reușind să îi cucerească cu aspectul său dulce, dar și a personalității pe care o are. Kefir, despre care se bănuiește că este cea mai mare pisică din lume, este acum atât de înaltă încât poate deschide ușa, fapt care îi amuză tare […] Post-ul Ea e cea mai mare pisică din lume. E atât de înaltă încât poate deschide singură o uşă apare prima dată în Observatorul de Nord.