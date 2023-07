Ultima zi de weekend se prognozează a fi fierbinte: Câte grade vor fi în republică începând de luni

10:50

Rusia și Belarus nu vor avea voie să participe la Jocurile Olimpice din 2024. Organizatorii au blocat în mod oficial participarea acestor țări. Mai este un an până când cei mai buni atleți din lume vor ajunge la Paris pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024, dar acum știm cu …