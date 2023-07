O moldoveancă de 55 de ani a îndoliat întreaga comunitate din Italia, țara unde era stabilită. Femeia cu ,,inimă de aur” era cunoscută de toți ca „Îngerul măștilor”

09:50

Nisip fin și auriu, ape cristaline, vară eternă. Selecția din acest an a celor mai bune plaje din Europa, realizată de organizația European Best Destinations (EBD), are câte ceva pentru ... Post-ul Cele mai frumoase 15 plaje din Europa. Țara care este în fruntea topului apare prima dată în Unica.md.