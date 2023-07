FOTO „Pierderile sunt de milioane”. Îndemnul lui Bolea către agricultori, după ce a fost într-o livadă din Edineț 

08:20

Parlament Luni, 31 iulie, Parlamentul de la Chișinău va încheia sesiunea de primăvară-vară. În ultima ședință, deputații vor examina mai multe proiecte de lege, inclusiv cele privind reformarea sistemului de asistență socială («Restart»), proiectul privind performanța energetică a clădirilor, precum și modificarea Legii securității statului. De asemenea, va fi dezbătut proiectul de lege privind Centrul […]