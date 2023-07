Cadrele didactice vor putea beneficia de sporuri mai mari. Anunțul ministrului Perciun

09:50

Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și alte organizații internaționale cu sediul la Geneva, Tatiana Molcean, este noua secretară executivă a Comisiei Economice pentru Europa (CEE) a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Informația a fost confirmată în seara zilei de 26 iulie de către purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU Stéphane … The post O moldoveancă a fost angajată la ONU. Ce funcție deține first appeared on ZUGO. Articolul O moldoveancă a fost angajată la ONU. Ce funcție deține apare prima dată în ZUGO.