Horoscop 29 iulie – zodia care primește bani în plus

18:20

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a vizitat un loc unic în regiune – Sfânta Mănăstire Iberică de femei din Comrat. Lăcașul, construit în 2013, a devenit parte integrantă a vieții spirituale ai multor locuitori ai Găgăuziei și un important centru de credință și de valori duhovnicești. O caracteristică a mănăstirii este construcția unei noi clădiri cu […] The post Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul a vizitat Sfânta Mănăstire Iberică de femei, din Comrat appeared first on Omniapres.