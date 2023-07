Timbru ucrainean pentru „descalificata” de la scrimă  

09:00

Începutul lui iulie 2023 stând sub semnul Centenarului poetei poloneze, laureată a Premiul Nobel pentru Literatură (1996), Wislawa Szymborska (2 iulie 1923 – 1 februarie 2012); sfârşitul de lună, uniunile de creaţie din RM votează în Consilii candidaturile lor pentru Premiul Naţional în domeniul artelor, c-o fi vorba de Literatură, Teatru, Muzică, Arte plastice etc. (Între timp, aflu cu tristeţe de moartea scriitorului ceh Milan Kundera (1 aprilie 1929 – 11 iulie 2023), care aşa şi n-a luat Prem...