Primarul de Negureni, despre relația cu PAS, după scandalul alimentat de Emilian Crețu: „Nu poți ieși de unde ai fost dat afară”

15:30

Un accident rutier, cu implicare a trei automobile, a avut loc în amiaza zilei de 27 iulie, în Chișinău. În urma coleziunii, 3 persoane au fost transportate la spital. Apelul la Serviciul 112 a survenit la ora 12:45. Oamenii legii au fost informați că la intersecția dintre bulevardul Dacia și strada Hristobotev s-a produs un […] The post VIDEO Trei mașini, inclusiv un taxi, s-au ciocnit la Botanica. Trei persoane au ajuns la spital, iar traficul a fost paralizat appeared first on NewsMaker.