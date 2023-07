Amintiri, pasiuni și multă voie bună la B M „Mihail Sadoveanu” / VIDEO

09:20

Pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, Comisia Electorală Centrală a stabilit anumite condiții speciale pentru exercitarea dreptului de vot: Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are atât domiciliu, cât și reședință temporară, acesta va vota în localitatea în care își are […] Post-ul Alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023: Informații despre condițiile speciale de vot apare prima dată în Observatorul de Nord.