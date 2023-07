Munteanu: „În Transnistria se fac foarte mulți bani, acești bani ajung la grupurile politice care servesc Federației Ruse. Aici trebuie să jucăm”

18:20

Când Jason Aldean a lansat videoclipul piesei sale „Try that într-un orășel la mijlocul lunii iulie”, controversa în Statele Unite a fost instantanee: acuzat de glorificarea violenței și de accente rasiste, cântărețul a plasat muzica country în centrul unei noi dezbateri care ilustrează diviziunile din societatea americană, scrie G4media. Versurile piesei „Try that in a …