video | Patriarhul Kirill a greșit numele lui Putin, chiar în fața acestuia. Reacția președintelui rus

Organismul nostru are o adaptabilitate uimitoare la schimbările de temperatură, dar căldura excesivă reprezintă multe riscuri. Temperaturile ridicate de afară pot provoca oboseală, insolație sau pot crește riscul de accident vascular cerebral. Sunt mai multe schimbări în corpul nostru atunci când afară sunt 30, 39 sau peste 45 de grade …