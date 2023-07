LIVE. Ședința Comisiei politică externă și integrare europeană din 28 iulie 2023

14:40

Trupele Kievului și-au intensificat contraofensiva după două luni de mici câștiguri teritoriale, organizând un nou atac în sudul țării și se apropie de orașul Bahmut, din estul țării, unde se dau lupte acerbe, potrivit The New York Times, citat de The Guardian. Oficialii ucraineni au informat Washingtonul despre începerea unei noi faze a contraofensivei și obiectivul principal al acesteia. Bloggeri militari ruși par să confirme intensificarea atacurilor ucrainene.