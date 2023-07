FOTO Șeful Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi, vizită în Ucraina: ce a discutat cu echipa Serviciului Grăniceresc

11:10

Actualul edil de Orhei, Pavel Verejanu, renunță la funcția de primar pentru fotoliul de vicepreședinte al Comitetului Executiv din Găgăuzia. Anunțul a fost făcut de politicianul fugar, condamnat la ani grei de închisoare în dosarul „Frauda Bancară", Ilan Șor, în timp ce bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, își prezenta echipa. Contactați telefonic, reprezentanții Primăriei Orhei au […]