Veaceslav Platon, condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia – Reacția omului de afaceri 

00:10

Sheriff Tiraspol a învins Farul Constanța și s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Echipa de peste Nistru se va duela în faza următoare cu Maccabi Haifa Campioana Republicii Moldova Sheriff Tiraspol a obținut o calificare cu care ne-am obișnuit deja în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Tiraspolenii au învins la general ... Sheriff Tiraspol a învins Farul Constanța și s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor – Tiraspolenii vor juca cu Maccabi Haifa The post Sheriff Tiraspol a învins Farul Constanța și s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor – Tiraspolenii vor juca cu Maccabi Haifa appeared first on Politik.