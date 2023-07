Energocom va procura gaze de la companii europene, dar nu vrea să divulge volumele care vor fi achiziționate

19:30

Djokovic nu a mai pierdut un meci pe iarbă din 2018, când a fost învins de Marin Cilic în finala de la Queen's. Sârbul are acum 34 de victorii consecutive pe gazon, doar Roger Federer (65) și Bjorn Borg (41) având serii mai lungi în Era Open. Novak Djokovic este primul finalist de la Wimbledon