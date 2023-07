Maia Sandu s-a întâlnit cu cancelarul Austriei la Salzburg. Despre ce au discutat

22:00

Faimoasa cântăreață Sinead O'Connor s-a stins din viață. Informația a fost confirmată de către familia acesteia, scrie The Irish Times. Artista avea vârsta de 56 de ani. „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile", a menționat […]