Șase foste angajate ale unei filiale a Băncii de Economii, condamnate după ce și-au însușit de pe conturile clienților peste 1 milion de lei

Oficialii ucraineni au informat Washingtonul despre începerea unei noi faze a contraofensivei și obiectivul principal al acesteia, potrivit The New York Times, care citează surse oficiale. În noaptea de miercuri spre joi, președintele ucrainenan Volodimir Zelenski a spus, într-un mesaj video, că armata sa a avut „rezultate foarte bune pe front” și că „vor urma detalii”, scrie Digi24.ro. Doi oficiali ai Pentagonului, au declarat pentru The New York Times că direcția principală a contraofensivei u...