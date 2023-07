O fetiță de 11 luni a ajuns la spital, după ce a căzut de pe canapea

11:10

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a făcut declarații privind abordarea sa în contextul alegerilor locale ce urmează să aibă loc în toamna acestui an. El a subliniat că se va concentra cel mai mult pe dezvoltarea Chișinăului și continuarea proiectelor în interesul cetățenilor orașului. „Așa cum am promis anterior, ne vom concentra cel mai … Articolul Ceban: În alegeri ne vom concentra cel mai mult pe Chișinău. Noi am promis oamenilor că vom continua proiectele aici apare prima dată în BreakingNews.