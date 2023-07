Irina Shayk a început o relație cu unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Americii!

08:50

Ucraina va aloca aproape un miliard de euro pentru producția internă de drone Guvernul ucrainean va aloca pentru restul acestui an 40 de miliarde de grivne (aproximativ un miliard de euro la cursul de schimb actual) pentru a finanţa producţia de drone de către producătorii ucraineni, a anunțat miercuri premierul Denis Şmîgal, potrivit EFE. „Acum un an, datorită iniţiativei UNITED24 a preşedintelui Volodimir Zelenski, am colectat patru miliarde de grivne pe care i-am investit în producătorii ucra...