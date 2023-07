Curtea Constituțională a respins o inițiativă a deputaților din PAS de modificare a Constituției care propunea ca statutul de deputat să fie compatibil cu activități private

23:30

„Lung timp am ignorat propaganda și dezinformarea. Ne-am trezit că lucrurile devin complet denaturate. Lumea consideră că războiul este justificat, că incitarea urii interetnice este ceva normal. Uite unde am ajuns", a menționat premierul Dorin Recean în contextul aprobării de către Guvern a proiectului privind crearea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării