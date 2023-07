video | Doi tineri care inventau istorii false cu „ruda implicată în accident”, arestați

12:50

Imagini incredibile după furtunile din Italia. Bucățile mari de grindină au avariat grav un avion american care decolase din Milano. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aeronava a intrat în furtună la scurt timp după ce plecase spre New York, scrie Digi24. Inițial, piloții au vrut să se întoarcă, dar vremea rea făcea manevra foarte riscantă și …