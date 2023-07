Grâul s-a scumpit după ce Rusia a atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa

14:00

NEXTA Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art. 284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) […] The post Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc a ajuns pe masa magistraților first appeared on NEXTA.