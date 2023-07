Rușii au lansat un atac cu rachete asupra Odesei: O persoană a murit

12:20

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni legea care interzice schimbarea de sex atât ca act medical cât şi în documentele de identitate oficiale, măsură care potrivit parlamentului rus este menită să prevină degenerarea copiilor şi adulţilor ruşi, dar care alarmează comunitatea LGBT. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Legea a fost adoptată pe 14 iulie … The post Vladimir Putin a promulgat legea care interzice schimbarea de sex pe cale medicală şi în documentele oficiale first appeared on ZUGO. Articolul Vladimir Putin a promulgat legea care interzice schimbarea de sex pe cale medicală şi în documentele oficiale apare prima dată în ZUGO.