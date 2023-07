O ambasadoare a R. Moldova, numită în funcția de Secretar Executiv al Comisiei Economice pentru Europa a ONU

15:00

Update: Premierul Denis Şmîgal a anunţat miercuri că guvernul ucrainean va aloca, pentru restul acestui an, aproape un miliard de euro, pentru finanţarea producţiei interne de drone, potrivit EFE. „Acum un an, datorită iniţiativei UNITED24 a preşedintelui Volodimir Zelenski, am colectat patru miliarde de grivne (aproximativ un miliard de euro) pe care i-am investit în […] Articolul Război în Ucraina, ziua 518: Guvernul ucrainean crește investițiile în producția internă de drone apare prima dată în Vocea Basarabiei.