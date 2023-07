Indemnizații unice pentru unii angajați din Nisporeni care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă

12:10

Anul 2023 a venit cu o roadă bogată de mere și prune. Producția ambelor categorii de fructe este mai mare față de anul trecut. Președintele Asociației Moldova-Fuct, Vitalie Gorincioi, spune că o parte din recolta de mere și prune este destinată consumului intern, însă cele mai mari cantități sunt exportate....