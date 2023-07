Mașinile de mare tonaj nu vor putea circula prin Chișinău între orele 8.0 și 21.00. Care este motivul

17:30

Pe 21 iulie, 64 de fete, cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani, au fost salutate și întâmpinate la tabăra de vară Girls Go IT, ediția a IX-a. Timp de 10 zile, tinerele din întreaga țară vor fi implicate în ateliere practice conduse de către specialiști în domeniu, care sunt alcătuite din cinci track-uri [n.r. discipline]: vor efectua o vizită la o companie IT, vor afla despre oportunitățile de realizare a internshipurilor în companiile partenere ale acestui program, dar și vor fi implicate în activități distractive pe parcursul zilei. Сообщение (foto) Tabăra de vară Girls Go IT, ediția a IX-a, a fost lansată. Tinerele vor învăța Data Science, Securitatea Informației, modelare 3D și altele появились сначала на #diez.