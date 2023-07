Control inopinat la Termoelectrica, după scandalul cu păcura îngropată. Ministerul Mediului: „Au fost prelevate probe mixte de sol”

15:00

Socialistul Corneliu Furculiță a obținut câștig de cauză în litigiul împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a inițiat controlul averii sale. Magistrații Curții de Apel Chișinău au decis să anuleze actul emis în aprilie 2023 de ANI pe numele parlamentarului, prin care a constatat o diferență substanțială, în mărime de peste 8 milioane de […]