Zis și făcut: Chișinăul trimite acasă 45 de persoane din cadrul Ambasadei Rusiei – Moscova califică gestul ca unul „neprietenos” și promite un răspuns

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană, în zona localităților Cosăuți – Yampil, semnat la Kiev luna trecută. Podul va avea o lungime de peste 1400 de metri, două benzi de circulație și două ...