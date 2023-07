Moldova investește 400 mii dolari în crearea unei instituții care va facilita accesul fermierilor la informații și îi va consulta

11:30

O aeronavă Fly One care opera cursa Chișinău – Düsseldorf a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni din București, din cauza unei erori tehnice. Urmare a incidentului, compania aeriană a anulat cursa Chișinău-Tbilisi, planificată pentru ziua de 25 iulie, ora 09:00. Informația a fost confirmată pentru NM de reprezentanții Fly One. „O aeronavă care opera […] The post VIDEO Un avion Fly One de pe cursa Chișinău-Düsseldorf a aterizat de urgență pe Aeroportul din București. O altă cursă a fost anulată appeared first on NewsMaker.