Haz de necaz! Ambasadorul UE la Chișinău, pe acoperișul oficiului său: „Antene satelit nu avem”

Explozie puternică chiar lângă granița României, după ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit corespondenților militari, au fost atacate rezervoare petroliere, depozite cu arme și echipamente NATO. În plus, un …