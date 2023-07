Igor Hlopețchi: Ceea ce se întâmplă la CEC denotă o atitudine discriminatorie față de cei implicați în exercițiul electoral

14:10

NEXTA Ion Chicu, președintele PDCM, anunță că la invitația unui grup de locuitori din raionul Căușeni, a avut o întâlnire cu mai mulți oameni din partea locului. ”În cadrul intrevederii am abordat mai multe subiecte importante, care-i preocupă în mod prioritar pe cetățenii Republicii Moldova. Prețuri, criză economică și socială, incertitudine și riscuri de securitate – […] The post Ion Chicu: Cel mai mult pe oameni îi revoltă ATITUDINEA pe care o are guvernarea față de oameni first appeared on NEXTA.