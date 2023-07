Horoscop: Berbecii vor cunoaște culmile succesului. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:30

Vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, spune că nu a auzit despre zvonurile precum că ar putea fi demis, în timpul apropiat. Întrebat dacă a discutat cu premierul Dorin Recean și dacă ultimul are obiecții la activitatea lui, Alaiba a menționat: „Dacă o să spun că nu are obiecții, nu o să fiu deloc modest, dacă o să spun că are obiecții, nu o să-mi fac o favoare nici mie, nici lui”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat, de la Realitatea Moldova.