Nemerenco: La minister nu există vreo anchetă în privința medicului de la SCR

17:20

Salariu Veronicăi Drăgălin de 1500 de euro în Moldova nu-i ajunge să achite chiria. Primul job în SUA a Veronicăi Drăgălin a fost de babysitter. Apoi, ca avocat din prima lună, avea un salariu de 160.000 de dolari pe an, iar peste cinci ani, salariu a ajuns la 300.000 dolari pe an. Acum, are colegi […] The post Veronica Drăgălin are un salariu de 26000 și nu-i suficient ca să achite chiria în Chișinău appeared first on Omniapres.