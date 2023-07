Deputat ucrainean, reținut după ce a fost suspectat de colaborare cu Rusia. Despre cine este vorba

06:00

Un om de afaceri care are legături cu serviciile de securitate ale Rusiei a devenit cea mai recentă figură de profil înalt din elita țării care moare în circumstanțe inexplicabile, scrie sâmbătă, 22 iulie, Newsweek. Milionarul rus Anton Cherepennikov, în vârstă de 40 de ani, care era șeful celei mai mari companii IT din țară, […] Articolul Șeful celei mai mari companii de IT din Rusia a fost găsit mort în biroul lui. Cherepennikov era implicat în activitățile FSB apare prima dată în Disinfo.