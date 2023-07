Disensiuni pe finalul mandatului CSP – S-ar încerca sabotarea desfășurării Adunării Generale a Procurorilor

10:50

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihail Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului, a afirmat că are „suspiciuni vizavi de capacitatea statului de a fi un manager eficient al Aeroportului Internațional Chișinău". Potrivit parlamentarului, „ar fi oportun ca bunul să fie oferit în concesiune unui agent economic responsabil, serios, din Uniunea Europeană, care are în management aeroporturi mari". ... Popşoi: Aeroportul din Chişinău trebuie concesionat, suntem condamnați să o facem – Slusari: Securitatea statului nu poate fi concesionată