Primul proiect al Guvernului în care figurează numele Evgheniei Guțul. Documentul va fi aprobat mâine

Un bărbat de 46 ani a decedat, după ce o poartă de fotbal a căzut peste el și l-a strivit. Tragedia a avut loc în noaptea zilei de 24 iulie, în localitatea Romanești din raionul Strășeni. Informația a fost confirmată pentru NM de ofițerul de presă al IP Strășeni, Mariana Didenco. Potrivit Poliției, preliminar a […]