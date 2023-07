Rusia susține că a respins atacul Ucrainei asupra unei nave de patrulare din Marea Neagră

18:30

Serviciul meu militar a constat într-un stagiu în Asia Centrală cu o unitate chimică. Putem spune că am fost norocoși pentru că, în timpul războiului din Afganistan, armele chimice nu au fost folosite și poate de aceea nu am fost trimiși acolo. La sfârșitul anilor 1980, am fost forțat să mă alătur Partidului Comunist și am devenit secretarul organizației Comsomol a fabricii de cupru. Această organizație a constat din 350 de persoane. Le-am sugerat celor care doar pierdeau timpul, sau nu particip...