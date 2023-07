video | Israelul, zguduit de proteste după adoptarea unei legi care restrânge atribuțiile Curții Supreme

09:30

După ce în spațiul public a apărut cazul minorei de 14 ani care a fost violată în Parcul Valea Trandafirilor din Capitală, de un individ de 32 de ani, postul de televiziune TV6 a făcut legătura cu o femeie, martor ocular al celor întâmplate, care ne-a mărturisit că, deși copila striga după ajutor, iar în … video | Noi detalii în cazul minorei violate într-un parc din Chișinău: „Erau oameni pe bănci care nu reacționau nicicum"