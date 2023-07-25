MINISTERUL ENERGIEI CONTEAZĂ PE ASISTENȚA BĂNCILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE
Infotag, 25 iulie 2023 13:30
MINISTERUL ENERGIEI CONTEAZĂ PE ASISTENȚA BĂNCILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE
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