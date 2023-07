Copiii din Rusia vor învăța la școală cum să folosească drone de război

12:20

IGOR DĂNILĂ, agricultor: „Am deschis gospodăria țărănească și am cumpărat primul tractor, prin 2KR. Înainte de asta am lucrat pe la Moscova vreo doi ani și jumătate, iar din banii pe care i-am acumulat, am mai luat câteva agregate pentru tractor și așa cu încetul, am început.” Igor Dănilă din satul Gălășeni, raionul Rîșcani a […] Acest articol /VIDEO/ Un fermier din Rîșcani ține grâul în hambar. Prețul pe piață este prea mic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.