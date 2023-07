Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin despre Vlad Filat – Mai are un dosar pentru spălare de bani și datorii mari la stat

16:20

Peste 80 de primari ai PSDE din R. Moldova și ai PSD din România participă la primul Forum de Constituire a Parteneriatelor în vederea Accesării Finanțărilor Europene Nerambursabile România-Republica Moldova. Evenimentul are loc la Iași, România. La reuniune, alături de aleșii locali din Republica Moldova și România, participă reprezentanți ai 12 companii private și universități ... Primarii social-democrați din R. Moldova și România acumulează experiență în accesarea fondurilor europene nerambursabile The post Primarii social-democrați din R. Moldova și România acumulează experiență în accesarea fondurilor europene nerambursabile appeared first on Politik.