FOTO // Accident grav pe bulevardul Decebal. Mai multe echipe de poliție și ambulanțe, la fața locului

19:50

În seara aia, am dat sute de telefoane unor femei necunoscute, numerele cărora le-am cules de pe un sait de anunțuri matrimoniale. Toate se plângeau că sunt nefericite și că ar vrea să facă cunoștință cu un bărbat demn, pentru a scăpa de singurătate. Chiar și alea măritate. Când le spuneam cu ce mă ocup, toate îmi închideau telefonul în nas și niciuna dintre ele nu mai voia să le scap de singurătate, nu știu de ce. M-au respins în păr. Când am mai format un număr de telefon, am făcut-o mai mult...