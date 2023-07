„Privilegii nemeritate”. Reacția PAS după ce legislativul de la Comrat a cerut retragerea proiectului privind restituirea TVA-ului din bugetul local

09:50

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, susține că salariul procurorilor trebuie să fie mai mare, din cauza riscurilor pe care le comportă profesia. Dragalin declară că salariul pe care îl ridică lunar din funcția de procuror șef al PA se ridică la 26 mii lei, comparativ cu 25 mii dolari pe care îi ridica lunar […] The post Dragalin pledează pentru salarii mai mari pentru procurori: În SUA primeam 300 mii dolari pe an appeared first on NewsMaker.