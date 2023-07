Comratul solicită Chișinăului retragerea proiectului de lege al PAS prin care autonomia Găgăuză ar rămâne fără  jumătate de miliard de lei în următorii 5 ani

10:20

Deputații se întrunesc în ședința plenară. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, inclusiv audierea Raportului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, dar și audierea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022. La fel, deputații vor examina proiectul privind ...