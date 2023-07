Unic în istoria natației! David Popovici a bifat o performanță fără precedent la Campionatele Mondiale

15:40

Cetățenii cu drept de vot trebuie să respecte câteva condiții speciale pentru a participa la alegerile locale din acest an. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, Codul electoral prevede că dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. Dacă alegătorul are domiciliu și reședință temporară, acesta votează în localitatea în care își are reședința temporară valabilă. Iar atunci când termenul reședinței a expirat, alegătorul votează în localitatea unde este domiciliat.