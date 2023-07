VIDEO Maia Sandu i-a conferit Ordinul de Onoare ex-ministrului de Externe al României, Bogdan Aurescu

08:00

Autoritățile rusești susțin că două drone ucrainene au încercat să atace Moscova în dimineața zilei de 24 iulie. TASS menționează că în consecință nimeni nu a avut de suferit și pagube considerabile nu au fost înregistrate. Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că dronele au fost doborâte. Potrivit presei din Rusia, bucăți dintr-o dronă