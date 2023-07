Kremlinul respinge acuzaţiile că a vizat catedrala din Odesa

17:30

AC Milan nu se oprește! ”Diavolii” sunt gata să ofere 35.000.000€ pentru al șaptelea transfer al verii După ce i-a adus pe Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Noah Okofor și Christian Pulisic, AC Milan este gata să de o nouă lovitură în perioada de mercato. ”Diavolii” sunt gata să îl transfere pe puștiul-minune crescut de AS Roma: Nicolo Zaniolo (23 de ani) În luna februarie a acestui an, mijlocașul cu profil ofensiv a decis să plece de la AS Roma și să semneze...