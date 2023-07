Kremlinul îi obligă pe locuitorii din Karabakh să refuze produsele alimentare și ajutorul umanitar

12:40

Partidul Liberal a anunțat candidatul pentru Primăria Capitalei. Este vorba despre vicepreședintele formațiunii, Ion Purice Nistor. „Suntem stataliști pro-România. Am pledat și pledăm pentru unire. (…) Am luat decizia la partid să participă în aceste alegeri locale, inclusiv în municipiul Chișinău. Așa cum am venit în 2007 și am luat puterea în Chișinău și i-am […] VIDEO Ghimpu anunță candidatul PL pentru Primăria Capitalei. Surpriză: Nu este Chirtoacă