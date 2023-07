FOTO Ceban și colegii din MAN s-au întâlnit cu ambasadorul american în Moldova. Despre ce au discutat

10:10

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a comentat atacul de noaptea trecută asupra Odesei. El a declarat că „nu poate exista nicio justificare pentru răul rusesc” și că ucrainenii „vor trece peste aceasta” și „vor aduce pacea înapoi”. „Rachete împotriva orașelor pașnice, împotriva caselor, catedralei… Nu poate exista nicio justificare pentru răul rusesc. Ca întotdeauna, răul pierde. […] The post Zelenski: „Obligatoriu va fi un răspuns teroriștilor ruși pentru Odesa. Ei vor simți” appeared first on NewsMaker.